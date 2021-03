AKTIE IM FOKUS: Hellofresh setzen nach Jahreszahlen starken Monatsbeginn fort

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 64,20 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Pandemie-Gewinners HelloFresh bekommen am Dienstag neuen Schub von den Jahreszahlen des Kochboxenversenders. Auf Tradegate gewannen sie im vorbörslichen Handel etwas mehr als ein Prozent zum Xetra-Schluss auf 67,55 Euro. Damit knüpfen sie an ihren starken Monatsauftakt an. Im Februar waren sie nach dem Rekordhoch von 77,90 Euro etwas deutlicher abgerutscht.

Angetan waren Börsianer nun vor allem vom bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), den das MDax-Unternehmen (MDAX) im Corona-Jahr auf 505 Millionen Euro mehr als verzehnfachen und damit die Markterwartungen klar schlagen konnte./ajx/mis