AKTIE IM FOKUS: Hellofresh zeitweise zweistellig erholt
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von HelloFresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".
Hellofresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro./ag/mis
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