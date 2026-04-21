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AKTIE IM FOKUS: Hellofresh zeitweise zweistellig erholt

06.05.26 10:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
4,79 EUR 0,36 EUR 8,13%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von HelloFresh haben sich am Mittwoch nach der Vorlage des Geschäftsberichts zum ersten Quartal klar erholt - zeitweise um gut 12 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan nannte die Resultate "erfrischend ok". Einen klaren Umsatz-Turnaround des Kochboxen- und Fertigmenüanbieters vermisst er allerdings noch und bleibt daher "Neutral".

Hellofresh-Papiere hatten im März nur noch 3,49 Euro gekostet. Zu Zeiten der Corona-Pandemie waren es im Herbst 2021 einmal 97,50 Euro./ag/mis

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18.03.2026HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
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