AKTIE IM FOKUS: Henkel setzen nach finalen Zahlen Kursrally fort
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Henkel setzen nach finalen Zahlen Kursrally fort Die Vorzüge von Henkel (Henkel vz) setzen am Dienstag nach finalen Quartalszahlen ihren starken Lauf fort.
Auf dem weiterhin höchsten Niveau seit März 2025 gewannen sie im frühen Handel unter den besten Dax-Werten (DAX) 2,2 Prozent. Damit summiert sich das Plus seit Anfang Oktober auf 17 Prozent.
Zu den bereits bekannten Angaben seien nun Details zu den Sparten und Regionen des Konsumgüterherstellers hinzugekommen, hieß es von den Analysten von Bernstein Research. Die Daten zeigten ein Wachstum auf breiter Basis.
Die Quartalszahlen insgesamt seien sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung./ajx/stk
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