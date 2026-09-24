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AKTIE IM FOKUS: Henkel steigen nochmal an 50-Tage-Linie - Zahlen von H.B.Fuller

Werte in diesem Artikel
Aktien
H. B. Fuller Co.
43.40 EUR -0.80 EUR -1.81 %
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Henkel KGaA Vz.
74.18 EUR 0.22 EUR 0.30 %
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FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel (Henkel vz) sind am Donnerstag mit bis zu 1,6 Prozent Kursplus nochmals an ihre 50-Tage-Linie gestiegen. Hier war die jüngste Erholung der Papiere der Düsseldorfer bereits am Dienstag abgeebbt.

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Für frischen Wind sorgten die Geschäftszahlen des US-Branchenrivalen H.B.Fuller (H B Fuller), dessen Papiere nachbörslich gut ein halbes Prozent zulegten.

UBS-Experte Guillaume Delmas sah beim US-Konzern eine bessere Preisentwicklung als im Vorquartal und eine deutliche Steigerung der Bruttomarge. Er zog daraus positive Rückschlüsse auf das Geschäft der Deutschen./ag/jha/

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Datum Rating Analyst
08:16 Henkel vz Neutral UBS AG
17.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research

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