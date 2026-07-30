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AKTIE IM FOKUS: Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
82.00 EUR -1.90 EUR -2.26 %
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines starken Quartalsberichts hat die HENSOLDT-Aktie am Freitag jüngste Erholungsgewinne abgegeben. Sie büßte im frühen Handel 3,0 Prozent auf 81,44 Euro ein und zählte damit im freundlichen MDAX zu den Schlusslichtern.

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In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich zwar der Auftragseingang, doch laut JPMorgan-Analyst David Perry fiel das Zahlenwerk insgesamt weitgehend überraschungslos aus. Zudem schrieb er: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar hält er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.