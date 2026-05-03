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Hochstufung und US-Engagement in Deutschland: So steht es um die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS

04.05.26 11:47 Uhr
Analysten-Upgrade und US-Engagement in Deutschland im Fokus: So reagieren die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS | finanzen.net

Die Rheinmetall-Aktie verzeichnet einen deutlichen Kurszuwachs, nachdem Santander das Papier hochgestuft hat. Daneben gibt es Spekulationen um das US-Engagement in Deutschland.

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• Santander hebt die Einstufung für Rheinmetall an
• Konzern profitiert von einem Rekord-Auftragsbestand
• Investoren fokussieren sich auf ambitionierte Umsatzprognose für 2026

Hochstufung und Spekulationen um US-Engagement in Deutschland

Die Aktie von Rheinmetall konnte sich am Montag eindrucksvoll von ihrem jüngsten Rücksetzer erholen und setzte sich an die Spitze der Gewinnerliste im deutschen Leitindex. Auslöser für das bullishe Momentum sind laut dpa-AFX eine Hochstufung durch die spanischen Bank Santander sowie Spekulationen um das US-Engagement in Deutschland.

Nach Berichten mehrerer Medien erwägt das US-Verteidigungsministerium im Rahmen einer geplanten Reduzierung der Truppenpräsenz in Deutschland auch den Rückzug von Vorhaben zur Stationierung und Betreuung einer Einheit für Mittelstreckenraketen. Diese Einheit wäre für Betrieb, Wartung und Instandhaltung entsprechender Systeme vorgesehen gewesen.

Noch vor zwei Jahren hatte die US-Regierung unter Präsident Joe Biden zugesagt, erstmals seit dem Kalten Krieg wieder konventionell bestückte Mittelstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren. Diese Systeme sollten auch eine Reichweite bis in Richtung Russland haben und als Abschreckungsinstrument dienen.

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK gefragt

Rüstungsaktien zeigen sich vor diesem Hintergrund zum Wochenstart fester. Im XETRA-Handel notiert das Papier von Rheinmetall zeitweise bei 1.395,00 Euro, was einem Kursplus von 2,89 Prozent entspricht. Damit konnte die Aktie einen Teil der Verluste aus dem Vormonat wettmachen, in dem sie aufgrund allgemeiner Sektorrotationen und Gewinnmitnahmen unter Druck geraten war. Die RENK-Aktie legt um 1,91 Prozent auf 55,00 Euro zu, während es für die Papiere von HENSOLDT 1,84 Prozent auf 78,54 Euro hoch geht. Die Anteilsscheine von TKMS geben dagegen um 0,35 Prozent auf 86,60 Euro nach.

Auftragsboom und operative Skalierung im Fokus

Hinter der Kursbewegung der Rheinmetall-Aktie stehen fundamentale Daten, die eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den kommenden Quartalen untermauern. Laut offiziellen Konzernangaben vom März 2026 stieg der Auftragsbestand auf einen historischen Höchstwert von rund 63,8 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Management unter der Leitung von Vorstandschef Armin Papperger adressierte gegenüber institutionellen Adressaten zudem das Ziel, den Konzernumsatz im laufenden Jahr 2026 auf über 14 Milliarden Euro zu steigern. Diese Skalierung soll maßgeblich durch die erhöhte Schlagzahl in der Munitionsproduktion und die Auslieferung gepanzerter Fahrzeuge an NATO-Partner getragen werden.

Zahlentermin und Marktpositionierung

Die aktuelle Erholung findet in einem spannungsgeladenen Umfeld statt, da die Veröffentlichung der Quartalszahlen für den 7. Mai 2026 terminiert ist. Anleger blicken hierbei insbesondere auf die operative Marge, die laut Prognose auf 19 Prozent zulegen soll, um die Effizienz der Kapazitätserweiterungen zu validieren. Während JPMorgan die Einstufung für die Rheinmetall-Aktie erst kürzlich mit einem Kursziel von 2.130 Euro auf "Overweight" belassen hatte, bleibt die Sensitivität gegenüber kleinsten Prognoseabweichungen aufgrund des hohen Bewertungsniveaus bestehen. Laut Analyst David Perry von JPMorgan biete die aktuelle Korrektur jedoch eine attraktive Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Investoren.

Fazit für Anleger

Sollten sich die US-Pläne bestätigen, könnte Europa stärker auf eigene verteidigungstechnische Lösungen angewiesen sein. Marktteilnehmer leiten daraus eine potenziell steigende Bedeutung der europäischen Rüstungsindustrie ab.

Daneben könnte die Hochstufung durch Santander das Ende der technischen Korrektur bei Rheinmetall einläuten und den Fokus der Anleger wieder auf die starken Fundamentaldaten lenken. Angesichts des massiven Auftragsbestands dürfte das Unternehmen in den kommenden Jahren von einer stabilen Grundlast profitieren, was die Visibilität der Erträge deutlich erhöht. Sollten die kommenden Quartalszahlen die ambitionierten Margenziele bestätigen, könnte die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend in Richtung der Analysten-Kursziele fortsetzen.

Gleichwohl sollten Investoren berücksichtigen, dass geopolitische Entspannungstendenzen oder Änderungen in der nationalen Haushaltsplanung kurzfristige Rückschlagrisiken für den gesamten Rüstungssektor bergen könnten.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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