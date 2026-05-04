AKTIE IM FOKUS: Hochtief nähern sich 500 Euro - Analystenziele übertrumpft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HOCHTIEF haben ihre Rekordrally am Dienstag mit plus 7,5 Prozent auf 491,40 Euro fortgesetzt. Die runde Marke von 500 Euro ist nach gut 45 Prozent Plus im laufenden Jahr nicht mehr fern.

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Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.

Am 11. Mai legt Hochtief seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei deutlich übersteigt, schrieb Experte Graham Hunt von Barclays in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln werden./ag/jha/