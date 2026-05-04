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AKTIE IM FOKUS: Hochtief nähern sich 500 Euro - Analystenziele übertrumpft

05.05.26 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
470,80 EUR 15,60 EUR 3,43%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von HOCHTIEF haben ihre Rekordrally am Dienstag mit plus 7,5 Prozent auf 491,40 Euro fortgesetzt. Die runde Marke von 500 Euro ist nach gut 45 Prozent Plus im laufenden Jahr nicht mehr fern.

Die Ziele der Analysten haben die Papiere des Baukonzerns inzwischen allesamt übertrumpft. Das schreckt die Anleger dank der Fantasie für Infrastruktur in Wachstumsbereichen wie Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung aber offenbar nicht ab.

Am 11. Mai legt Hochtief seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Der bisherige Verlauf der Berichtssaison bestätige, dass die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazität das Angebot weiterhin bei deutlich übersteigt, schrieb Experte Graham Hunt von Barclays in seinem Ausblick. Er geht davon aus, dass die Geschäfte des Baukonzerns dies auch widerspiegeln werden./ag/jha/

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28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
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18.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
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10.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
09.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
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17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

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