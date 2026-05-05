DAX24.292 -0,2%Est505.894 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +0,4%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.930 -1,3%Euro1,1782 +0,1%Öl103,2 +2,9%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- Wall Street schwächer erwartet -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Öl: Das könnte für Entspannung sorgen Öl: Das könnte für Entspannung sorgen
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Hochtief schwach - Gewinnmitnahmen nach Hoch und Konsolidierung

11.05.26 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
515,00 EUR -34,50 EUR -6,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben Quartalszahlen und Ausblick von HOCHTIEF am Montag negativ aufgenommen. Die Aktien gaben zuletzt um 4,6 Prozent auf 523,50 Euro nach. Seit dem Rekordhoch von 554 Euro am vergangenen Mittwoch sind sie kaum noch von der Stelle gekommen. Nun machten offenbar einige Investoren Kasse.

Der Baukonzern zeigte dank gut gefüllter Auftragsbücher im Kielwasser des KI-Booms zum Jahresauftakt ein weiteres deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent, der Auftragseingang um gut 17 Prozent. Für den um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn ging es sogar um knapp 30 Prozent hoch.

Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 0,95 bis 1,025 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 20 bis 30 Prozent. 2025 war die Kennziffer um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen./gl/jha/

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu HOCHTIEF AG

DatumRatingAnalyst
15:11HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:11HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
11.03.2026HOCHTIEF Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HOCHTIEF AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen