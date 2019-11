AKTIE IM FOKUS: Höheres Gewinnziel stützt Evotec - Kurs bleibt in Handelsspanne

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein höheres Ziel von Evotec (EVOTEC SE) für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr ist am Dienstag an der Börse gut angekommen. Der Kurs der Aktie stieg auf Tradegate um 2,8 Prozent auf knapp 20 Euro. Damit dürfte er allerdings im Xetra-Handel in der Handelsspanne der vergangenen Wochen verbleiben, die von etwa 19 bis 21 Euro reicht.

Das Biotechnologieunternehmen will nach starken neun Monaten das Jahresziel für das um Sondereffekte bereinigte Ebitda um etwa 15 Prozent erhöhen. Bei Vorlage der Halbjahreszahlen hatte Evotec die Prognose bereits auf einen Zuwachs von mehr als zehn Prozent angehoben. Ein Händler merkte allerdings an, dass der Marktkonsens bereits über dem nun höher gesteckten Ziel liege. Das dritte Quartal sei stark gewesen./bek/mis