AKTIE IM FOKUS: Hohes Plus von Adler nach Vonovia-Einstieg nur Kursstütze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien des Immobilienkonzerns Adler Group (ADLER) hat am Dienstag der Einstieg von Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) geholfen. Vonovia sicherte sich im Wege der Pfandverwertung einen Anteil von 20,5 Prozent an Adler. Mit plus 9,5 Prozent auf 11,43 Euro waren Adler im schwächeren SDAX der kleineren Werte am späten Vormittag auf dem ersten Platz. Über zwölf Euro kamen sie in den zurückliegenden Wochen allerdings kaum hinaus. Der Konzern befindet sich in schwerem Fahrwasser.

So musste Adler Ende Januar die Veröffentlichung seines Jahresabschlusses verschieben. Grund sei die laufende Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen der Investmentfirma Viceroy. Adler wies die Kritik seither wiederholt zurück. Der Kurs der Adler-Aktien hat sich seit den von Viceroy erhobenen Vorwürfen, die sich unter anderem auf die Bilanzierung und das Firmenkonstrukt beziehen, mehr als halbiert./ajx/jha/