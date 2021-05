AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding ziehen an nach Dividendenerhöhung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt mit Gewinnen -- Siemens Healthineers erhöht Prognose -- HORNBACH will Dividende deutlich anheben -- Berkshire Hathaway, Verizon, BioNTech, VW, LEONI, Stabilus, K+S, Ether im Fokus

BMW und Ford beteiligen sich an Feststoffbatterie-Startup. Dänemark verzichtet auf Johnson & Johnson-Impfstoff. Intel-CEO will mehr Produktion in den USA - weniger Aktienrückkäufe. Dell verkauft Cloud-Sparte Boomi an Finanzinvestoren. App-Store-Verfahren zwischen Apple und Epic Games beginnt.