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AKTIE IM FOKUS: Hornbach-Kurs zieht nachbörslich an - Quartalszahlen stützen

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Getrieben von vorgelegten Quartals-Eckdaten steuern die Aktien der Hornbach Holding (HORNBACH) am Montag nachbörslich auf ein Vierwochenhoch zu. Der Baumarktkonzern hat seinen Umsatz im zweiten Quartal und das operative Ergebnis trotz eines anhaltenden Kostendrucks gesteigert. Zudem bestätigte der Konzern die Jahresprognose.

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Auf der Plattform Tradegate kosteten die Aktien im erweiterten Handel zuletzt bis zu 85 Euro - ein Preis, der im offiziellen Handel zuletzt am 11. August von Anlegern bezahlt wurde. Verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs war dies ein vierprozentiges Plus.

Auf Xetra würde der Kurs wieder über die zuletzt umkämpfte 21-Tage-Linie klettern, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist./tih/zb

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DatumRatingAnalyst
26.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
22.06.26 HORNBACH Halten DZ BANK
22.06.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.06.26 HORNBACH Add Baader Bank
19.05.26 HORNBACH Add Baader Bank

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