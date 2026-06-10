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AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss gestützt von Frasers-Offerte - Preis wohl unattraktiv

11.06.26 12:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
39,59 EUR 1,58 EUR 4,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurs des Modehändlers HUGO BOSS ist am Donnerstag nach einer Übernahmeofferte angesprungen. Mit 39,74 Euro erreichten die Aktien ein Niveau deutlich über den 38 Euro, die vom Großaktionär Frasers Group in einer freiwilligen öffentlichen Übernahmeofferte für die übrigen Anteile geboten werden. Am späten Vormittag wurden die Papiere 9 Prozent über dem Vortagesniveau gehandelt.

Der Einzelhändler Frasers, hinter dem der im Modebereich aktive Firmengründer Mike Ashley steht, kam bislang auf einen direkten Boss-Anteil von gut 26 Prozent. Frederick Wild vom Analysehaus Jefferies sieht in dem Vorgehen des Großaktionärs eher einen Versuch, die Beteiligung im Rahmen deutscher Gesetze weiter aufzustocken. Dieses besagt, dass beim Erreichen der 30-Prozent-Schwelle ohnehin ein Pflichtangebot notwendig geworden wäre.

Denn Analysten bezeichneten die 38 Euro in ersten Reaktionen als nicht besonders attraktiv angesichts des geringen vierprozentigen Aufschlags, nachdem die Papiere zur Wochenmitte bereits bei 36,46 Euro geschlossen hatten. Für die Boss-Aktien bildet die Offerte laut Wild einen Boden, der vorerst wohl kaum unterschritten werden dürfte. Analyst Felix Dennl von der Privatbank Metzler bezeichnete es aber als unwahrscheinlich, dass ein alternativer Bieter mit einem höheren Gegenangebot kommen wird.

Mit dem Anstieg über die 38 Euro setzen Anleger wohl eher darauf, dass Hugo Boss eigenständig mehr wert ist, als von Frasers geboten. Im vergangenen Jahr waren über Monate hinweg noch Kurse gezahlt worden, die mit bis zu 48 Euro deutlich darüber lagen. 2023 lag ein Zwischenhoch sogar bei knapp 76 Euro. Der Rekord aus dem Jahr 2015 beträgt 120 Euro.

Thomas Hofmann von der LBBW rät Anlegern denn auch dazu, das Angebot nicht anzunehmen. Denn seiner Einschätzung nach ist Boss derzeit im Umfeld eines verhaltenen Konsumklimas mit schwierigen Rahmenbedingungen konfrontiert, was zuletzt die Kursentwicklung gehemmt habe. Unter "normalen" Bedingungen würde er der Aktie ein Kursziel von deutlich über 50 Euro zutrauen./tih/ag/stk

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