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AKTIE IM FOKUS: Hypoport schwach - Metzler kappt Gewinnprognosen

10.06.26 11:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hypoport SE
73,00 EUR -3,45 EUR -4,51%
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hypoport (Hypoport SE) haben am Mittwoch mit Kursverlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Die Papiere des Finanzdienstleisters fielen auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten und notierten zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 74,20 Euro. Damit gehörten sie zu den schwächsten Titeln im Kleinwerteindex SDAX.

Analyst Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) bei Hypoport für die Jahre 2026 bis 2028. Derzeit fehlten positive Anzeichen, die sein Vertrauen in das Ertragspotenzial stärken könnten, schrieb er zur Begründung./edh/jha

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