AKTIE IM FOKUS: Hypoport ziehen an nach Aussagen zum Geschäftsvolumen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Hypoport (Hypoport SE) sind am Montag nach Aussagen zu den Geschäften im vergangenen Jahr begehrt gewesen. Der Kurs zog in der Spitze um mehr als fünf Prozent an und näherte sich mit 196,40 Euro im Tageshoch wieder der 200-Euro-Marke, die letztmals Ende November auf der Kurstafel gestanden hatte. Der Kurs sprang auch erstmals seit Oktober wieder über die 50-Tage-Linie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern eine beliebte kurz- bis mittelfristige Indikatorlinie ist. Zuletzt betrug das Plus noch gut vier Prozent.

Der Finanzdienstleister legte im vergangenen Jahr beim Geschäftsvolumen dank einer Belebung bei den Immobilienfinanzierungen und Marktanteilsgewinnen zu. Ein Händler hob hervor, dass sich das Kreditvolumen im Bereich der Bestandsimmobilien besonders positiv entwickelt habe. Das sich kontinuierlich verschlechternde Mietangebot und die im Vergleich zu 2023 gesunkenen Zinsen hätten mehr Verbraucher zum Erwerb von selbstgenutzten Immobilien verleitet, hieß es von Hypoport./tih/mis