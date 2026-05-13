DAX24.658 -0,3%Est505.975 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 -1,5%Nas26.153 -0,5%Bitcoin66.539 -0,1%Euro1,1586 -0,3%Öl108,1 +2,8%Gold4.509 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Microsoft 870747 Amazon 906866 Micron Technology 869020 HENSOLDT HAG000 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround? Hot Stocks heute: NVIDIA liefert - SpaceX-IPO zündet den KI-Hype | Henkel-Aktie vor Turnaround?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: IBM sehr fest an Dow-Spitze dank staatlicher Finanzspritze

21.05.26 17:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
209,50 EUR 18,06 EUR 9,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.897,8 PKT -111,5 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ankündigung einer kräftigen staatlichen Finanzspritze hat die Aktien des Computer-Urgesteins IBM am Donnerstag beflügelt. Mit einem Plus von 7,6 Prozent auf gut 242 US-Dollar setzten sie die jüngste Erholung fort und eroberten den Spitzenplatz im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Vor über einer Woche hatten sie mit 212 Dollar noch den tiefsten Stand seit November 2024 erreicht.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will IBM mit einer Milliarde Dollar beim Aufbau einer Fertigungsanlage für Quantencomputer-Chips unterstützen - als Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der Führungsrolle der USA in einer aufstrebenden Branche. Das Unternehmen will zudem eine weitere Milliarde Dollar in ein neues Unternehmen namens Anderon investieren, das die Prozessoren herstellen wird.

Auch wenn es noch keinen öffentlich bekannten Zeitplan gebe, sehe IBM wie ein früher Profiteur dieser Technologie aus, schrieb Analyst Matthew Swanson von der kanadischen Bank RBC. Laut Aussagen von IBM gebe es derzeit kein anderes Unternehmen in den USA, welches Quantencomputer-Chips in dieser Größenordnung produziere./gl/he

In eigener Sache

Übrigens: IBM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumMeistgelesen

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
08.12.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen