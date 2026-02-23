DAX25.003 ±0,0%Est506.120 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -3,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.729 -1,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,36 -0,2%Gold5.161 -1,3%
AKTIE IM FOKUS: Indus stabilisieren sich nach soliden Eckdaten

24.02.26 11:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
INDUS AG
30,00 EUR -0,10 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufigen Geschäftszahlen von Indus Holding (INDUS) sind am Dienstag auf ein positives Echo am Aktienmarkt gestoßen. Nach einem verhaltenen Handelsstart gewannen die Aktien des auf Mittelständler spezialisierten Beteiligungsunternehmens zuletzt 1,5 Prozent auf 30,50 Euro.

Damit machten sie einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen, die es in den vergangenen zwei Wochen gab, wieder wett. Davor hatten die Aktien im Februar mit 33,70 Euro ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von 8,2 Prozent haben sie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDAX.

Indus bekam zwar im vergangenen Geschäftsjahr die Belastungen durch die US-Zollpolitik zu spüren, erreichte aber die eigenen Ziele. Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Dazu falle der Auftragsbestand höher als ein Jahr zuvor aus und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung.

Der für 2025 angepeilte freie Barmittelzufluss liegt laut Wissler außerdem über den angepeilten 90 Millionen Euro. Er untermauere das gute Management des Betriebskapitals. Dank des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt. Wissler empfiehlt die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35 Euro weiter zum Kauf./gl/tih/jha/

Analysen zu INDUS AG

DatumRatingAnalyst
03.02.2026INDUS BuyWarburg Research
13.11.2025INDUS BuyWarburg Research
13.08.2025INDUS BuyWarburg Research
15.05.2025INDUS BuyWarburg Research
01.04.2025INDUS BuyWarburg Research
