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AKTIE IM FOKUS: Infineon setzen Rally fort - Erstmals seit 2000 über 70 Euro

22.05.26 16:31 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende KI-Kursrally hat am Freitag auch die Aktien von Infineon weiter angetrieben. Die Titel des deutschen Halbleiterherstellers kletterten zuletzt 6,5 Prozent höher auf 72,40 Euro und waren damit erneut stärkster Wert im DAX. Außerdem gelang ihnen der erste Kurssprung über die 70-Euro-Marke seit dem Jahr 2000.

Mit einem Plus von rund 92 Prozent im bisherigen Jahresverlauf nehmen die Aktien Kurs auf eine Verdopplung seit Ende 2025. Damit ist die Infineon-Aktie im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand erfolgreichste Dax-Titel. Lediglich Siemens Energy kann mit einem Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent halbwegs mithalten.

Obendrein steuert Infineon mittlerweile auf einen Börsenwert von 100 Milliarden Euro zu - aktuell sind es 94 Milliarden Euro. Nur sechs Dax-Konzerne sind wertvoller, an der Spitze steht Siemens mit einem Wert von fast 210 Milliarden Euro. Vor einem Jahr lag Infineon mit einem Börsenwert von 45 Milliarden Euro bei der Marktkapitalisierung lediglich im Mittelfeld der 40 Dax-Werte.

Die eher verhaltenen Reaktionen auf Quartalszahlen von Chipkonzern NVIDIA zur Wochenmitte konnten die Rally in der Technologiebranche rund um Künstliche Intelligenz nicht bremsen. Zuletzt verlagerte sich die Euphorie etwas von der US-Börse Nasdaq auf die Märkte in Fernost und Europa. Europaweit waren die Tech-Werte am Freitag der stärkste Sektor.

"Die Themen KI und Halbleiter bleiben die maßgeblichen Zugpferde", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets mit Blick auf den starken Gesamtmarkt. Bei den Nebenwerten am deutschen Aktienmarkt stachen neben Infineon auch andere Branchenwerte wie Aixtron (AIXTRON SE), Elmos (Elmos Semiconductor) und Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) mit deutlichen Gewinnen ins Auge.

Nvidia legte bereits am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen vor, welche die hohen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen hatten, die Aktien aber nicht weiter antrieben. Für gute Stimmung in der Branche sorgte jüngst allerdings auch ein Kurssprung bei LG Electronics in Südkorea sowie bei den Aktien des japanischen Tech-Investors SoftBank wegen der Fantasie für einen Börsengang des amerikanischen KI-Pioniers OpenAI./niw/zb/he

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