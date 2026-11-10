DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.290 +1,9%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.474 -0,8%Euro 1,1237 +0,1%Öl 91,0 -1,7%Gold 4.116 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AKTIE IM FOKUS: Infineon setzen Rally nach Zahlen und Ausblick fort

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
50.82 EUR 1.24 EUR 2.51 %
Charts | News | Analysen
Devisen
NEO/CHF (Neo-Schweizer Franken)
1.51 CHF 0.01 CHF 0.61 %
Charts | News
NEO/EUR (Neo-Euro)
1.64 EUR 0.01 EUR 0.61 %
Charts | News
NEO/GBP (Neo-Britische Pfund)
1.37 GBP 0.01 GBP 0.70 %
Charts | News
NEO/JPY (Neo-Yen)
291.32 JPY 2.30 JPY 0.80 %
Charts | News
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
1.84 USD 0.01 USD 0.79 %
Charts | News
USD/NEO (US-Dollar-Neo)
0.54 NEO 0.00 NEO -0.79 %
Charts | News

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem weiteren Kurssprung auf die Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsentwicklung des Halbleiterkonzerns reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 6,7 Prozent auf 51,88 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Werbung

Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten.

Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht./edh/zb

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:11 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.