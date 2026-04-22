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AKTIE IM FOKUS: Infineon steigen erstmals seit 2000 über 50 Euro

23.04.26 11:29 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Nachrichten aus der Halbleiterbranche haben die Aktien von Infineon am Donnerstag beflügelt. Die Papiere des Chipherstellers stiegen in der Spitze um knapp 7 Prozent und überwanden erstmals seit dem Jahr 2000 wieder die runde Marke von 50 Euro. Zuletzt notierten sie als Spitzenreiter im DAX 5,5 Prozent im Plus bei 52,12 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne seit dem Jahrestief bei 35,78 Euro vom 23. März auf rund 45 Prozent aus. Für das Jahr 2026 steht ein Kursanstieg von rund 38 Prozent zu Buche.

Auslöser der Rally waren starke Geschäftsaussichten von Texas Instruments und STMicroelectronics. Analyst Blayne Curtis von der US-Bank Jefferies attestierte Texas Instruments einen grundsoliden Quartalsbericht. Der Halbleiterkonzern profitiere von einer sich verstärkenden Erholung der gesamten Chip-Industrie und von einem Boom bei Datenzentren. Das Szenario des Unternehmens für das zweite Halbjahr sei vielversprechend, sowohl was die Preise betreffe als auch hinsichtlich der Profitabilität.

Blaynes Kollege Janardan Menon, der für Jefferies die europäischen Halbleiteraktien bewertet, lobte Aussagen von STMicro zum laufenden zweiten Quartal. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz liege um acht Prozent über der Markterwartung. Die für den Einsatz in Datenzentren gefertigten optischen Komponenten dürften vor allem an die Cloud-Computing-Plattform AWS von Amazon sowie an den Rechenzentren-Ausrüster Innolight Technology gehen.

Tags zuvor hatte Analyst Alexander Duval von der US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Infineon von 49 auf 53 Euro angehoben und seine Kaufempfehlung für die Aktien bestätigt. Mit Blick auf die am 6. Mai anstehenden Zahlen der Münchener zum zweiten Geschäftsquartal erhöhte er seine Umsatzprognosen für die Geschäftsjahre 2027/28 und 2028/29. Interessant sei insbesondere, ob sich die Nachfrage aus der Autobranche und der Industrie tatsächlich gebessert habe, wie das Management es nach dem ersten Geschäftsquartal avisiert habe. Zudem stünden Signale zum Einfluss der jüngsten geopolitischen Ereignisse im Fokus./edh/bek/jha/

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