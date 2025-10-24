DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
AKTIE IM FOKUS: Intel mit vorbörslichem Kurssprung nach guten Resultaten

24.10.25 12:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
35,52 EUR 2,98 EUR 9,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,88 EUR 0,38 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Intel-Anleger (Intel) goutieren am Freitag einen respektablen Quartalsbericht des Chipkonzerns. Für die Titel ging es im vorbörslichen Handel um 8,4 Prozent nach oben. Damit würden die Aktien an ihre rasante Erholung anknüpfen, die sich im September mit dem Einstieg von NVIDIA beschleunigt hatte. Mit dem sich abzeichnenden, erstmaligen Sprung über die 40-Dollar-Marke seit April 2024 würde die Aktie in diesem Jahr die Schwelle zur Kursverdoppelung nehmen.

Intel hat es im vergangenen Quartal in die Gewinnzone geschafft, unter anderem weil sich die roten Zahlen in der Fertigung verringerten. Der Chipkonzern verbuchte einen Überschuss von 4,1 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 16,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. "Positiv ist, dass die Zahlen auf den ersten Blick etwas sauberer ausgefallen sind, als wir es gewohnt sind", schrieb Analyst Stacy Rasgon von Bernstein Research.

Am Markt wurde auch von einer optimistischen Umsatzprognose für das Schlussquartal gesprochen, die Fortschritte bei einem langen und schwierigen Comeback-Versuch signalisiere. Der Umsatz im vierten Quartal werde bei rund 13,3 Milliarden Dollar liegen, prognostizierte das Unternehmen am Donnerstag. Analysten hatten im Schnitt mit etwas mehr gerechnet, wobei aber viele wohl noch Umsätze der ausgelagerten Geschäftseinheit Altera berücksichtigt hatten - anders als Intel.

Laut Blayne Curtis von Jefferies fielen die bereinigten Ergebnisse und Prognosen von Intel etwas besser aus dank der steigenden Servernachfrage und des beginnenden PC-Aktualisierungszyklus', der anderen Experten zufolge mit dem Auslaufen der Microsoft-Unterstützung für Windows 10 einhergeht. Herausforderungen sei Intel aber weiterhin im Bereich der Halbleiterfertigung ausgesetzt.

Christopher Danely von der Citigroup attestierte dem US-Unternehmen zwar auch gute Zahlen, beschäftigte sich aber kritisch mit dem sogenannten "Foundry"-Bereich. Er gibt sich davon überzeugt, dass die Aktionäre besser bedient wären, wenn Intel aus dem Geschäft als Auftragsfertiger für andere Chipkonzerne aussteigen würde. Danely geht davon aus, dass die Aktie hier bereits Erfolge einpreist, denen er selbst aber nur minimale Chancen gibt.

Bernstein-Fachmann Rasgon schrieb in seiner Studie zudem, dass es noch viel zu früh sei, "um einen Sieg für den angeschlagenen Chipkonzern auszurufen". Intels Kampf sei noch lange nicht vorbei, betonte er. Für den Moment hält er es eher für angemessen, von einem "Unentschieden" zu sprechen.

Nach leidvollen Jahren durchleben die Intel-Anleger derzeit von Hoffnung geprägte Zeiten. Im August war zunächst bekannt geworden, dass neben dem japanischen Softbank-Konzern auch die US-Regierung eingestiegen ist. So richtig zum Kurstreiber wurde dann aber im September, dass Nvidia mit einem Aktienpaket im Wert von fünf Milliarden Dollar eingestiegen war. Das davon ausgelöste Kursfeuerwerk hatte vor einigen Tagen zunächst bei 39,65 Dollar gegipfelt./tih/gl/jha/

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:46Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:36Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK

