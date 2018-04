Aktie IM FOKUS: Intel stürzen ab - Kreise: Apple ab 2020 mit eigenen Chips

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Intel sind am Montag belastet von Spekulationen über den Verlust eines wichtigen Kunden schwer unter Druck geraten. Die Titel des Chipherstellers brachen zuletzt um 8,30 Prozent auf 47,76 US-Dollar ein. Apple verloren hingegen nur unterdurchschnittliche 1,59 Prozent und waren damit der drittbeste Wert im Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial).

Kreisen zufolge will der Technologiekonzern Apple ab 2020 statt Intel-Chips eigene Prozessoren in seinen Produkten verbauen. Das Projekt befinde sich aber immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen./he