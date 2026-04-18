DAX24.143 -0,1%Est505.882 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,00 +0,1%Nas24.583 +0,6%Bitcoin66.453 -0,8%Euro1,1714 +0,3%Öl105,4 -0,6%Gold4.730 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Das Unternehmen wird zum grundlegenden Infrastrukturanbieter für die KI-Revolution. Warum die Aktie unterschätzt ist! Oracle: Das Unternehmen wird zum grundlegenden Infrastrukturanbieter für die KI-Revolution. Warum die Aktie unterschätzt ist!
Siemens Energy: Das KI-Zeitalter macht den Anbieter von Gasturbinen und Strominfrastruktur zum Gewinner. Die neue 2026er Prognose! Siemens Energy: Das KI-Zeitalter macht den Anbieter von Gasturbinen und Strominfrastruktur zum Gewinner. Die neue 2026er Prognose!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Intel versetzt Anleger in Feierlaune mit Zahlen und Ausblick

24.04.26 16:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
292,30 EUR 33,05 EUR 12,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
194,80 EUR 22,40 EUR 12,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
69,71 EUR 11,55 EUR 19,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
124,66 EUR 10,62 EUR 9,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) -

Intel-Aktie versetzt Anleger in Feierlaune mit Zahlen und Ausblick

Der Prozessorhersteller Intel begeistert am Freitag die Anleger. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. Am Vortag waren Aktien von Texas Instruments bei Anlegern gefragt, kurz vor dem Wochenende folgte Intel als Profiteur des KI-Booms.

Intel-Aktien sprangen im frühen Handel um bis zu 27 Prozent nach oben. Sie erreichten zeitweise bei über 85 US-Dollar ein Rekordhoch - nach 26 Jahren. Die alte Bestmarke stammte noch aus der Dotcom-Ära. Auch andere Branchenwerte profitierten davon: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten QUALCOMM und AMD sowie die Titel des Chipdesigners ARM im prozentual zweistelligen Bereich zu.

Von den Anlegern wurde es gefeiert, dass Intel dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus die Erwartungen deutlich getoppt hat. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.

Der Quartalsumsatz von Intel stieg im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar. Für das aktuell laufende, zweite Quartal rechnet der Konzern mit einer weiteren Steigerung in den Bereich von 13,8 bis 14,8 Milliarden Dollar. Diese Spanne liegt deutlich über dem Analystenschnitt, der bei rund 13,1 Milliarden gelegen hatte.

Experten zogen denn auch ein sehr positives Fazit. "Die Fundamentallage wendet sich zum Besseren", schrieb Tom O'Malley von Barclays Bank in einem ersten Kommentar. Er zeigte sich überrascht vom deutlichen Umsatzanstieg und der Gewinnmarge, da er für das erste Quartal eigentlich mit einem knappen Angebot gerechnet habe.

Der Rückenwind durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) lasse andere Probleme des Unternehmens verblassen, sagte Blayne Curtis von Jefferies. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt, sagte zudem ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

Die Intel-Aktien setzten am Freitag ihre jüngste Rally mit viel neuem Schwung fort, seit Ende März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Noch vor einem Jahr sahen Anleger den Konzern tief in der Krise, als der Kurs sein tiefstes Niveau seit 2010 erreicht hatte. Im September setzte der erste richtige Erholungsschwung ein, bevor die Rally dann in den vergangenen Wochen so richtig in die Gänge kam./tih/jkr/he

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
16:11Intel NeutralUBS AG
16:06Intel Equal WeightBarclays Capital
13:56Intel Market-PerformBernstein Research
08:01Intel HoldJefferies & Company Inc.
08:01Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:11Intel NeutralUBS AG
16:06Intel Equal WeightBarclays Capital
13:56Intel Market-PerformBernstein Research
08:01Intel HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Intel VerkaufenDZ BANK
23.01.2026Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen