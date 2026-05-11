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AKTIE IM FOKUS: Ionos lassen 30 Euro und 200-Tage-Linie hinter sich

12.05.26 11:22 Uhr
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Aktien
IONOS
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United Internet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Höchst erfreut haben Investoren am Dienstag auf den Quartalsbericht von IONOS reagiert. Der Kurs der Tochter von United Internet stieg in der Spitze um 8,7 Prozent und ließ mit 30,50 Euro erstmals seit November 2025 die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Erstmals seit Oktober 2025 liegt der Ionos-Kurs zudem wieder über der 200-Tage-Linie als charttechnischer Indikator für den längerfristigen Trend. United Internet gewannen derweil 3,3 Prozent.

Analyst Andrew Ross von der Barclays Bank attestierte dem Internet- und Digitaldienstleister ein solides erstes Quartal. Die Nettozahl aktiver Nutzer habe sich das zweite Quartal in Folge verbessert, im Vergleich zum Schlussquartal 2025 um 80 Prozent. "Das dürfte in den kommenden Quartalen Umsatzwachstum bedeuten", so der Experte. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer habe zugelegt./bek/jha/

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