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AKTIE IM FOKUS: Jenoptik beenden Kurskorrektur - Ausblick und neuer Chef

25.03.26 10:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Blick auf Prognosen von JENOPTIK für das laufende Jahr hat sich am Mittwoch eine positive Einschätzung durchgesetzt. In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt verteuerten sich die Papiere um 6,7 Prozent auf 27,24 Euro. In der Spitze betrug das Plus sogar fast neun Prozent.

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Damit ist der Kursrücksetzer der vergangenen Wochen zunächst beendet. Nach dem Zwischenhoch vom Monatsanfang bei knapp 30 Euro hatten die Aktien wieder deutlich nachgegeben.

Nach Aussagen von Henrik Paganetty von der Bank Jefferies decken sich die Aussagen des Technologieunternehmens mit den Erwartungen am Markt. Dem in Aussicht gestellten Zielkorridor für die operative Marge (Ebitda) von 19 bis 21 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 20 Prozent gegenüber. Den Umsatz will Jenoptik prozentual einstellig steigern, hier laute die Markterwartung auf acht Prozent Wachstum, so der Experte.

Michael Kuhn von der Deutschen Bank fand derweil lobende Worte für den neuen Chef von Jenoptik, Dominic Dorfner, der spätestens im Oktober antreten wird. Jenoptik hatte darüber gestern Nachmittag informiert. Die Aussagen der Aufsichtsratschefin Daniela Mattheus zum designierten Vorstandsvorsitzenden "lesen sich gut", so der Analyst. Dorfner stehe für strategische Klarheit und konsequente Umsetzung, zitiert Kuhn die Aufsichtsratsvorsitzende./bek/mne/stk

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DatumRatingAnalyst
11:26JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
09:11JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:26JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
09:11JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
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09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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