AKTIE IM FOKUS: Jenoptik deutlich erholt - DZ: 'Biophotonics Star des Quartals'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
JENOPTIK-Aktie deutlich erholt - DZ: 'Biophotonics Star des Quartals'
Aktien von JENOPTIK nähern sich am Mittwoch nach Quartalszahlen mit über 10 Prozent Kursplus wieder ihren Zwischenhochs vom Oktober.
Kurz davor ebbte der Schwung zuletzt aber etwas ab: Die Papiere liegen noch 8 Prozent vorn. 2025 bedeutet dies aber immer noch ein Minus von zehn Prozent. "Biophotonics ist der Star des dritten Quartals", schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank in seinem ersten Kommentar.
In diesem Segment bieten die Jenaer Lösungen im Bereich der Lichtquellen und der Bildgebungssysteme für Life Science und Medizintechnik. Der Auftragseingang von JENOPTIK überzeugte Schlamp aber insgesamt./ag/zb
