AKTIE IM FOKUS: Jenoptik höher - 'Starker Start ins Jahr'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von JENOPTIK sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt.

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Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies.

Auf Tradegate zogen die Papiere des MDax-Mitglieds (MDAX) um 1,4 Prozent auf 36,81 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Jenoptik profitierte vom Geschäft mit der Halbleiterausrüstungsindustrie./ajx/stk