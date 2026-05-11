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AKTIE IM FOKUS: Jenoptik höher - 'Starker Start ins Jahr'

12.05.26 08:44 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von JENOPTIK sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt.

Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies.

Auf Tradegate zogen die Papiere des MDax-Mitglieds (MDAX) um 1,4 Prozent auf 36,81 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Jenoptik profitierte vom Geschäft mit der Halbleiterausrüstungsindustrie./ajx/stk

Nachrichten zu JENOPTIK AG

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Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
01.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
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01.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
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26.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
25.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
13.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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