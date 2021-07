AKTIE IM FOKUS: Jenoptik nach erhöhtem Ausblick mit vorbörslichem Kurssprung

GO

Heute im Fokus

DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- PUMA wird zuversichtlicher -- JENOPTIK hebt Jahresziele an -- Santander übernimmt Amherst Pierpont -- Ericsson ringt mit Umsatzrückgang

Yara legt dank höherer Preise kräftig zu. Daimler hält Karten für neue Batteriestrategie noch verdeckt. Japanische Notenbank senkt Wachstumsausblick. FAA ordnet Überprüfung von Boeing 737 an. Aurora geht an die Börse. Ceconomy will womöglich erneut über Media-Saturn-Übernahme abstimmen lassen. AstraZeneca vor Scheitern eines US-Zulassungsantrags für Roxadustat.