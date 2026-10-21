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AKTIE IM FOKUS: Jenoptik schnellen hoch - Optimistischerer Jahresausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von JENOPTIK haben sich am Mittwoch infolge eines optimistischeren Margenausblicks für 2026 an die Spitze des MDAX gesetzt. Nach einem Kurssprung bis auf 40,14 Euro drehten sie zunächst aber an der 21-Tage-Linie, einem Indikator für den kurzfristigen Trend, wieder ab. Zuletzt notierten sie mit 38,82 Euro noch rund acht Prozent im Plus.

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Nach einem deutlichen Wachstum der Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 22 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres rechnet die Unternehmensführung für 2026 nun mit einer Marge von rund 22 Prozent. Bisher standen 20 bis 21 Prozent im Plan. Das Umsatzwachstum sieht der Vorstand unverändert bei 5 bis 9 Prozent. Dem Unternehmen kamen den Angaben zufolge zuletzt gute Geschäfte mit Halbleiterausrüstern zugute./mis/jha

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Datum Rating Analyst
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG

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