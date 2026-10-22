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AKTIE IM FOKUS: Jenoptik zollen Vortagesstärke Tribut

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von JENOPTIK haben am Donnerstag mit gut 5 Prozent Minus wieder einiges ihrer Vortagesgewinne eingebüßt.

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Aktuell kosten die Papiere der Jenaer wieder 38 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise bei 40,48 Euro und damit wieder über der 50-Tage-Linie gelegen hatten. Damit bleiben sie vorerst in der breiten Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate.

Vergleichsweise positiv fiel die Reaktion des LBBW-Experten Stefan Maichl auf die Vorabzahlen und das erhöhte Profitabilitätsziel vom Vortag aus. Er hob sein Kursziel auf 52 Euro und liegt damit über dem Rekord vom Juni bei 48,42 Euro.

"Der Produktmix muss im dritten Quartal außerordentlich gut gewesen sein", so Maichl. Die zum Halbjahr erhöhte Wachstumsprognose sei allerdings diesmal unverändert geblieben. Maichl rät weiter zum Kauf./ag/stk

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Datum Rating Analyst
08:01 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG

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