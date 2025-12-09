DAX24.094 +0,2%Est505.712 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -2,1%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.496 -0,5%Euro1,1644 +0,1%Öl62,70 +0,3%Gold4.204 +0,4%
AKTIE IM FOKUS: Jost Werke nach Abschied der Peter Möhrle Holding im Plus

09.12.25 11:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
52,80 EUR 4,75 EUR 9,89%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart zunächst für ein Absacken des Kurses auf 49,70 Euro. Danach ging es allerdings rasch wieder aufwärts, und zwar bis auf den höchsten Stand seit fast einem Monat.

Zuletzt stieg das Papier des hessischen Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie noch um 1,2 Prozent auf 51,70 Euro. Es liegt damit im bisherigen Jahresverlauf rund 13,5 Prozent im Plus. Der Nebenwerte-Index SDAX stieg in derselben Zeit um rund 22 Prozent.

Anfang September hatte die Großaktionärin Peter Möhrle Holding ihren Anteil an den Jost Werken bereits halbiert, was die Aktie nach einer Erholung im August zurück auf das Niveau von April gedrückt hatte.

Bei den Jost Werken liegt der Fokus derzeit auf der Integration der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme der niederländischen Hyva Gruppe, mit der die Hessen ihre globale Stellung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie ausbaut. Für den Hersteller von Hydraulikanwendungen hatten die Jost Werke rund 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt./ck/err/mis

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
02.12.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
14.11.2025JOST Werke BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025JOST Werke BuyWarburg Research
15.10.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
