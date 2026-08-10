Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Aktie im Fokus

04.08.26 08:44 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die thyssenkrupp-Aktie im abgelaufenen Monat.

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

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1 Experte empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,40 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 12,06 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 16,00 EUR 32,73 22.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,80 EUR 6,18 10.07.2026

Redaktion finanzen.net