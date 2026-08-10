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Aktie im Fokus

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst

Das sind die Ergebnisse der Experten für die thyssenkrupp-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12.46 EUR -0.12 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.

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1 Experte empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,40 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 12,06 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG16,00 EUR32,7322.07.2026
JP Morgan Chase & Co.12,80 EUR6,1810.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG

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thyssenkrupp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.