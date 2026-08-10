Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der thyssenkrupp-Aktie angepasst
Das sind die Ergebnisse der Experten für die thyssenkrupp-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie preis.
1 Experte empfiehlt die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 14,40 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Anstieg von 2,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 12,06 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|32,73
|22.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,80 EUR
|6,18
|10.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Aktuelle thyssenkrupp Aktie News
thyssenkrupp Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.