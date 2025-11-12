AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich-Aktie mit Bodenbildung nach besseren Zahlen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) -
Jungheinrich-Aktie mit Bodenbildung nach besseren Zahlen
Aktien von Jungheinrich haben sich am Mittwoch nach Geschäftszahlen mit fast 10 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit August erholt. Sie nähern sich damit wieder ihrer einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie.
"Q3-Test bestanden", kommentierte der DZ-Bank-Experte Alexander Hauenstein den Quartalsbericht. "Wir erwarten leicht bessere Analystenschätzungen aufgrund des stärker als gedachten Auftragseingangs."
Jungheinrich-Aktien liegen 2025 nun wieder gut ein Viertel im Plus. Im Juli waren es aber bereits 67 Prozent, bevor eine Gewinnwarnung eine scharfe Kurskorrektur einleitete. Sie endete Mitte Oktober. Inzwischen zeichnet sich eine Bodenbildung ab./ag/zb
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:51
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.2025
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
