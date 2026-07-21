AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich auf Talfahrt wegen gesenktem Gewinnausblick
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zeiten für die Anleger von Jungheinrich bleiben wegen eines gesenkten Gewinnausblicks unruhig. Die Aktien brachen am Donnerstagmittag mit einem Kursrutsch ihren Erholungsversuch der vergangenen Tage ab. Mit einem Abschlag von 4,6 Prozent auf 24,10 Euro begaben sie sich wieder zurück in Richtung des Tiefs seit 2022, das Mitte Juni mit 21,72 Euro markiert worden war. Am Morgen hatten sie zwischenzeitlich noch ein Hoch seit Mitte Mai erreicht.
Wettbewerb und Materialkosten stimmen den Gabelstapler-Hersteller vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. Eine Umsatzentwicklung, die 2026 wohl besser sein wird als bisher geplant, kann das nicht kompensieren.
Mit den Eckdaten für das zweite Quartal sei das Unternehmen "in der Spur", schrieb Lucas Ferhani von Jefferies Research. Er analysierte, dass Jungheinrich auf Kosten einer niedrigeren Profitabilität Marktanteile gewonnen hat./tih/jha/
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|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.