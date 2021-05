AKTIE IM FOKUS: Just Eat Takeaway brechen ein - Starke Konkurrenz droht

AMSTERDAM/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) (JET) haben am Mittwoch massiv nachgegeben. Am Markt wurde auf die Pläne des Konkurrenten Delivery Hero verwiesen, auf den deutschen Markt zurückzukehren. An der Euronext, wo die Umsätze des britisch-niederländischen Online-Essenslieferanten JET höher sind, schlossen die Papiere 8,09 Prozent tiefer bei 72,97 Euro. In London ging es um 8,32 Prozent auf 6247 Pence abwärts.

Wie Delivery Hero am Morgen mitteilte, will das Unternehmen ab August und damit zwei Jahre nach dem Verkauf seines Deutschland-Geschäfts hierzulande wieder Fuß fassen. Laut Goldman-Analyst Rob Joyce dürfte von diesen Plänen in erster Linie JET negativ betroffen sein, denn im Jahr 2020 habe das Deutschland-Geschäft 20 Prozent des Bruttowarenvolumens und knapp unter 50 Prozent des operativen Ergebnisses (Ebitda) von JET ausgemacht./edh/ck/he