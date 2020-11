AKTIE IM FOKUS: Kein neuer Treibstoff für Dermapharm-Rally nach jüngsten Zahlen

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street mit Gewinnen -- DAX fester -- VW bestätigt Mittelfristziele -- Moderna mit positiven Daten zu Corona-Impfstoff -- ENCAVIS, Grand City, Nordex, Tele Columbus, Dermapharm im Fokus

Home Depot kauft HD Supply mit Milliardenaufwand zurück. BioNTech kommt bei Entwicklung von Corona-Impfstoff in China voran. Siemens Energy im Dezember im MDAX erwartet. Vodafone kehrt im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurück. Ermittler warnen wohl vor Risiko für Zeugen im Wirecard-Skandal. BBVA verkauft US-Geschäft für rund zehn Milliarden Euro an PNC. Wirtschaft in Japan und China im Aufschwung.