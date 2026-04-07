AKTIE IM FOKUS: Kering nachbörslich sehr schwach - Gucci macht weiter Probleme

PARIS (dpa-AFX) - Die Papiere des französischen Luxusherstellers Kering haben am Dienstag negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen reagiert. Auf Tradegate rutschte der Kurs um 3,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss an der Pariser Börse ab.

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Händler verwiesen auf das schwache Geschäft der Marke Gucci, das noch schlechter verlaufen sei als von Analysten prognostiziert. Der Krieg im Nahen Osten belastet die Marke just in einer Phase, in der unter einem neuen Management ein Comeback gestartet werden sollte./ajx/he