AKTIE IM FOKUS: Kion erholen sich noch etwas - Deutsche Bank empfiehlt Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Erholung der Papiere von Kion (KION GROUP) am Mittwoch noch etwas weiter vorangetrieben. Mit 31,64 Euro kosteten die Aktien des Staplerherstellers gut 15 Prozent mehr als am Montagmorgen. Hier hatte die überraschende Notfallrettung der Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch die UBS dem Gesamtmarkt einen sehr schwachen Wochenstart beschert. Kion waren auf das tiefste Niveau seit Jahresbeginn abgesackt.

Analyst Gael de-Bray wies die Anleger nun aber auf die historisch niedrige Bewertung der Kion-Papiere hin - während die Branche an einem Höhepunkt angelangt sei. Bilanzsorgen hält der Experte für übertrieben und das operative Ergebnisziel für zu pessimistisch. Der Auftragsbestand im Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S) sei so hoch, dass er selbst bei einem Nachfragerückgang um ein Drittel im laufenden Jahr in 2024 noch Umsatzwachstum beschere. Die langfristigen Aussichten seien ohnehin "attraktiv wie immer".

Aktien des Konkurrenten Jungheinrich lagen ebenfalls leicht im Plus, aber unter dem Vortageshoch./ag/mis