AKTIE IM FOKUS: Kion steigen nach Kaufempfehlung auf Hoch seit Mai

08.09.26 10:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Kion (KION GROUP) sind am Dienstag nach der Kaufempfehlung der Citigroup um fast 6 Prozent auf etwa 48 Euro geklettert. Damit erreichten die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik das höchste Niveau seit Mai. Sie bleiben auf Kurs in Richtung Charthürde bei 50 Euro.

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Citi-Analyst Martin Wilkie setzte ein Kursziel von 62 Euro an und avisiert damit eine mögliche Rückkehr auf das Niveau vom Februar. Das Jahreshoch hatte sogar über 70 Euro gelegen. Wilkie ist optimistisch hinsichtlich KI in der Lagerautomatisierung. Zunächst könnte aber vor allem ein Aufschwung im Staplerzyklus die Aktien antreiben. Bessere deutsche Konjunkturdaten unter Berücksichtigung des Investitionspakets der Regierung deuteten 2027 auf eine Belebung hin. Konkurrenzsorgen aus China hält er für übertrieben, gerade im High-End-Segment.

Auch die Aktien des Wettbewerbers Jungheinrich zogen an und gehörten mit gut einem Prozent Plus zu den besten im SDAX. Sie stehen bei der Citigroup ebenfalls auf "Buy"./ag/jha/