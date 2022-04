AKTIE IM FOKUS: Klöckner & Co stoppen jüngsten Abwärtstrend - Starkes Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine positive Ergebnisüberraschung im ersten Quartal hat die Papiere von Klöckner & Co (KlöCo) (KlöcknerCo (KlöCo)) am Donnerstagnachmittag angetrieben. Die Aktien des Duisburger Stahlhändlers kletterten in der Spitze um 6,6 Prozent und setzten sich damit wieder deutlich von ihrer 200-Tage-Linie nach oben ab, die den langfristigen Trend beschreibt. Damit ist der seit Ende März laufende Abwärtstrend mit einem bis zum Vortag verzeichneten Kursverlust von einem Fünftel zunächst gestoppt.

Unter den Favoriten im Nebenwerteindex SDAX standen die KlöCo-Papiere gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Schluss noch 4,1 Prozent höher und kosteten 11,40 Euro. Auch Salzgitter zogen an, thyssenkrupp hingegen schmolzen die Gewinne wieder ab.

Die Duisburger profitierten von stark gestiegenen Stahlpreisen. Zudem seien in den ersten drei Monaten wesentliche Sondereffekte - insbesondere aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie in Frankreich - erzielt worden, hieß es.

Einmal mehr habe KlöCo starke Vorab-Zahlen berichtet, schrieb Analyst Alan Spence von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Bei einem Kursziel von 15,60 Euro rät er weiter zum Kauf. Einen Ausblick auf das zweite Jahresviertel habe es vom Unternehmen bislang zwar nicht gegeben, doch angesichts des Anstiegs der Stahlpreise seit Ende Februar sei ein starkes operatives Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal die logische Folge./ajx/la/zb