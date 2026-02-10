AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse zeitweise auf Hoch seit 2021 nach Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) -
Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Donnerstag mit 109,40 Euro auf einen Höchststand seit Juni 2021 geklettert. Zuletzt lagen sie aber mit 107 unter dem bisherigen Jahreshoch nur noch leicht im Plus.
Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta von JPMorgan. Die Ziele lägen im Rahmen der Erwartungen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens.
Experte Leon Mühlenbruch von MWB Research erinnerte unterdessen an den guten Lauf der Aktien und blieb bei seiner Verkaufsempfehlung. Seit dem Zwischentief im Oktober bei 77,40 Euro waren die Aktien bis Donnerstagmorgen um gut 41 Prozent nach oben gerannt./ag/jha/
