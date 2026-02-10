DAX25.075 -0,8%Est506.056 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,8%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.625 +0,4%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,29 +1,4%Gold4.992 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Nikkei schließt im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- DroneShield, Siemens, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung freenet-Aktie bricht ein: 'Sell' von UBS stoppt Aufwärtsschwung
Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet Zurich-Aktie sinkt dennoch: Gewinn klettert stärker in die Höhe als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse zeitweise auf Hoch seit 2021 nach Zahlen

19.02.26 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
108,00 EUR 2,30 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Knorr-Bremse zeitweise auf Hoch seit 2021 nach Zahlen

Wer­bung

Die Aktien von Knorr-Bremse sind am Donnerstag mit 109,40 Euro auf einen Höchststand seit Juni 2021 geklettert. Zuletzt lagen sie aber mit 107 unter dem bisherigen Jahreshoch nur noch leicht im Plus.

Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta von JPMorgan. Die Ziele lägen im Rahmen der Erwartungen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens.

Experte Leon Mühlenbruch von MWB Research erinnerte unterdessen an den guten Lauf der Aktien und blieb bei seiner Verkaufsempfehlung. Seit dem Zwischentief im Oktober bei 77,40 Euro waren die Aktien bis Donnerstagmorgen um gut 41 Prozent nach oben gerannt./ag/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Knorr-Bremse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Knorr-Bremse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Knorr-Bremse

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Knorr-Bremse

DatumRatingAnalyst
10:56Knorr-Bremse BuyUBS AG
09:41Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
09:16Knorr-Bremse HoldWarburg Research
08:56Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.02.2026Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56Knorr-Bremse BuyUBS AG
09:41Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026Knorr-Bremse BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Knorr-Bremse BuyUBS AG
15.01.2026Knorr-Bremse BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16Knorr-Bremse HoldWarburg Research
08:56Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Knorr-Bremse HaltenDZ BANK
20.01.2026Knorr-Bremse HoldWarburg Research
13.01.2026Knorr-Bremse NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
30.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Knorr-Bremse UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen