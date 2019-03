AKTIE IM FOKUS: Konflikt mit Gewerkschaft Ufo bremst Lufthansa-Papier aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Lufthansa-Aktien haben am Freitag nach anfänglichen Gewinnen moderat ins Minus gedreht. Berichte, wonach sich der Konflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo zuspitzt, belasteten. Zuletzt verlor das Papier mehr als ein halbes Prozent. Ufo-Chef Nicoley Baublies drohte im Magazin "Focus" der Fluggesellschaft bereits drei Monate vor Ende der Friedenspflicht mit einem Streik des Kabinenpersonals im Sommer. Lufthansa erkennt indes die in der vergangenen Woche erklärten und von Baublies unterschriebenen Kündigungen der Tarifverträge nicht an, weshalb die Friedenspflicht aus ihrer Sicht andauert.

Mit den jetzigen Verlusten knüpf das Lufthansa-Papier an ihre jüngste Rückschlag-Serie an. Der Kursverfall zieht sich bereits seit Ende Februar hin, als das Papier den höchsten Stand seit August 2018 erreicht hatte. Zuletzt hatte Mitte März der vorsichtige Ausblick des Vorstands für Enttäuschung gesorgt, denn die steigenden Kerosinpreise und der Preiskampf unter den Fluglinien begrenzen 2019 die Ambitionen der größten deutschen Fluggesellschaft./tav/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------