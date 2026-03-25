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AKTIE IM FOKUS: Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026

26.03.26 07:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
18,60 EUR -2,46 EUR -11,68%
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kontron enttäuscht mit Gewinnziel für 2026 Mit Enttäuschung haben Anleger am Donnerstag auf das Kontron-Gewinnziel (Kontron) für das laufende Jahr reagiert. Auf Tradegate büßten die Aktien des österreichischen Technologiekonzerns knapp 7 Prozent auf 19,40 Euro ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit würden sie die hohen Gewinne vom Vortag mehr als wieder abgeben.

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Das Unternehmen rechnet 2026 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 225 Millionen Euro. Dem steht eine durchschnittliche Markterwartung von 246 Millionen Euro gegenüber. "Der konservative Ausblick dürfte den Kurs heute belasten", sagte ein Händler. Die mittelfristigen Ziele seien derweil als starke Wachstumsambitionen zu werten./bek/zb

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19.03.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
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12.11.2025Kontron KaufenDZ BANK
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22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
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30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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