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AKTIE IM FOKUS: Kontron nach erneut schwachen Zahlen deutlich unter Druck

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Aktien
Kontron
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Kontron hat mit seinen Quartalszahlen am Donnerstag die Anleger nicht überzeugt. Der Technologiekonzern hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als ein Jahr zuvor. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sprach von einem weiteren Quartal, das nicht überzeuge. Die Aktien weiteten ihr Minus zeitweise auf fast neun Prozent aus und erreichten mit 18,60 Euro ihren niedrigsten Stand seit März. Zuletzt war der Abschlag dann noch 6,2 Prozent groß.

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Ein Händler erwähnte zwar positiv, dass Kontron eine gute Profitabilität und starke Auftragsbücher unter Beweis gestellt habe, doch der Umsatz liege leicht unter dem Vorjahreswert und auch die Barmittelumwandlung sei schlecht. Laut Comtesse bestätigte sich im dritten Quartal die schwache Entwicklung aus dem ersten Halbjahr. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten noch unter dem saisonal gedämpften zweiten Quartal gelegen.

Der Jefferies-Fachmann geht davon aus, dass das bestätigte Ziel, im Gesamtjahr ein berichtetes Ebitda von 200 Millionen Euro zu erzielen, jetzt ambitioniert wirkt. Dafür führte er als Grund auf, dass aus einem VW-Auftrag keine nennenswerte Entschädigung für ausgebliebene Wallbox-Absatzmengen in Aussicht stehe. Die Unternehmensleitung sehe nun die Notwendigkeit, eine Wertminderung von 25 Millionen Euro auf den ursprünglichen VW-Vertrag vorzunehmen. Hierfür gebe es aber noch keinen konkreten Zeitpunkt./tih/mne/jha/

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Datum Rating Analyst
10:56 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.

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