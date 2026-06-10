DAX24.266 +0,3%Est506.070 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0300 +2,7%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.458 +2,2%Euro1,1527 -0,1%Öl92,20 -3,0%Gold4.093 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft
Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Kontron stark dank Übernahmeaussichten - Analysten skeptisch

11.06.26 11:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
23,58 EUR 0,42 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kontron stark dank Übernahmeaussichten - Analysten skeptisch Die Aktien von Kontron haben am Donnerstag von Übernahmeaussichten deutlich profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere des Hightech-Unternehmens auf den höchsten Stand seit Ende Februar. Sie notierten zuletzt sechs Prozent höher bei 23,74 Euro.

Der Großaktionär Ennoconn hat bei Kontron die 30-Prozent-Schwelle überschritten und will den restlichen Aktionären nun ein Pflichtangebot zur Übernahme machen. Der Angebotspreis soll bei 23,50 Euro je Aktie liegen. Die Offerte stand schon seit gut einem Monat im Raum. Damals hatte Kontron mitgeteilt, möglicherweise vor einem Übernahmeangebot zu stehen.

DZ-Bank-Analyst Armin Kremser interpretiert den "niedrigen offerierten Preis als Lockvogelangebot, mit dem Ennoconn kaum weitere Kontron-Aktien einsammeln dürfte". Er geht davon aus, dass der Großaktionär das Angebot nachbessern werden müsse, um die strategische Kontrolle weiter abzusichern.

Auch Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf die Ennoconn-Offerte eingehen. Das Gebot bilde aber zunächst zumindest einen Boden für die Aktie, schrieb er./edh/tih/jha/

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
10:16Kontron BuyWarburg Research
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:16Kontron BuyWarburg Research
08.05.2026Kontron BuyWarburg Research
07.05.2026Kontron KaufenDZ BANK
07.05.2026Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.03.2026Kontron BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen