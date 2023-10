AKTIE IM FOKUS: Kurskapriolen bei Südzucker nach Prognoseerhöhung

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kräftige Schwankungen bei Südzucker nach Halbjahreszahlen: Nachdem die Papiere der Mannheimer am Morgen zunächst um mehr als sechs Prozent angesprungen waren, rutschten sie zwischenzeitlich leicht ins Minus, bevor wieder Käufer die Oberhand gewannen. Am frühen Nachmittag kosteten die Aktien des Nahrungsmittel- und Ethanolproduzenten mit einem Plus von gut zwei Prozent 14,29 Euro.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Mannheimer ihr Ergebnisziel für das Gesamtjahr aufgestockt - wenn auch bei etwas gesunkener Umsatzprognose. Der Gewinn aus dem Zuckergeschäft habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal klar übertroffen, so ein Marktteilnehmer. Starke Vertragsabschlüsse legten auch die Basis für das kommende Geschäftsjahr. Der Ethanol-Bereich bleibe aber schwierig. Papiere der Ethanol-Tochter CropEnergies hatten tags zuvor positiv auf eigene Zahlen reagiert. Am Donnerstag stagnierten sie nun auf ihrem erhöhten Vortagsniveau.

Warburg-Analyst Oliver Schwarz erwartete in seiner ersten Reaktion auf die Zahlen von Südzucker Applaus der Anleger für das zweite Geschäftsquartal, aber weniger Begeisterung über den Ausblick für das zweite Halbjahr. Denn hier werde das Unternehmen aufgrund höherer Produktionskosten wohl unter dem Niveau der ersten sechs Monate liegen. Insgesamt will Schwarz seine Prognosen aber aufstocken - wie auch sein Kursziel von bislang 17,20 Euro./ag/ajx/tih