AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Just Eat Takeaway - Uber drängt nach Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor einem starken neuen Konkurrenten am wichtigen deutschen Markt hat am Mittwoch die Aktien von Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) abrutschen lassen. Sie büßten am Morgen in London 4,4 Prozent ein, nachdem es hieß, der US-Mobilitätsdienstleister Uber wolle in Deutschland ins Geschäft mit Essenslieferungen einsteigen. Bisher wird der deutsche Markt von der Just-Eat-Marke Lieferando dominiert.

Uber Eat solle in einigen Wochen zunächst in Berlin starten, wie der zuständige Top-Manager Pierre-Dimitri Gore-Coty der "Financial Times" sagte. Uber habe bereits eine Vielzahl großer und kleiner Restaurants in der Hauptstadt an Bord geholt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Laut Gore-Coty gibt es im deutschen Markt Interesse an einer Alternative zum klaren Marktführer Lieferando, der "außerordentlich hohe" Gebühren verlange.

Bei den Anlegern von Delivery Hero drückte die Nachricht eher wenig auf die Stimmung, zuletzt bewegten sich die Papiere des Dax (DAX 30)-Mitglieds leicht mit 0,3 Prozent im Minus. Seit dem Verkauf der Deutschland-Aktivitäten an Takeaway im Jahr 2018 ist das Unternehmen in Deutschland nicht mehr mit einem Lieferdienst aktiv. Beim Kochboxenlieferanten HelloFresh fiel das Minus mit 1,6 Prozent am Mittwoch deutlicher aus./tih/mis