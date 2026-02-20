AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Novo Nordisk wegen Studiendaten zu Abnehmmittel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein erneuter Rückschlag bei der Erprobung eines Abnehmmittels hat am Montag den Aktienkurs von Novo Nordisk stark belastet. Der Kurs des Pharmakonzerns sackte in Kopenhagen nach der Veröffentlichung von Studiendaten zum Mittel Cagrisema zuletzt um 13 Prozent ab auf ein Tief seit Sommer 2021.

Cagrisema ist eine in der Entwicklung befindliche Kombination aus den Mitteln Semaglutid und Cagrilintid. Das Mittel habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der eine Nicht-Unterlegenheit des Mittels im Vergleich zu Zepbound vom US-Unternehmen Eli Lilly zeigen sollte.

Analyst James Quigley von Goldman Sachs schrieb in einem ersten Kommentar, die Nachrichten sprächen für geringes Einsatzpotenzial von Cagrisema. Experte Richard Vosser von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) geht davon aus, dass die Markterwartungen an das Medikament deutlich zurückkommen werden. Er wies dabei aber noch darauf hin, dass ein Anstieg der Prognosen für die etablierten Medikamente Ozempic und Wegovy dem ein Stück weit entgegenwirken dürften.

Novo Nordisk war bis vor eineinhalb Jahren ein Börsenstar wegen der Erfolge, die der einst vor allem für die Insulinherstellung bekannte Konzern mit Abnehmmitteln verbuchte. Die Rally endete 2024 bei einem Kurs von über 1.000 Kronen, was Novo zeitweise zum wertvollsten europäischen Unternehmen an der Börse gemacht hatte.

Die Novo-Nordisk-Nachrichten belasteten am Montag auch die Aktien des Verpackungsherstellers Gerresheimer, der als Lieferant für Spritzen von Abnehmmitteln bekannt ist. Das Minus betrug bei dem deutschen SDAX-Unternehmen zuletzt 3,8 Prozent. Hingegen legten die Aktien der Novo-Konkurrentin Eli Lilly im vorbörslichen US-Handel zu./tih/mis/jha/