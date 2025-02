AKTIE IM FOKUS: KWS Saat sehr schwach nach Zahlen

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - KWS SAAT sehr schwach nach Zahlen Ein überraschend hoher Verlust im zweiten Geschäftsquartal hat die Anleger von KWS SAAT am Donnerstag zu Verkäufen veranlasst. Am Nachmittag verloren die Titel fast zehn Prozent auf 53,20 Euro, dies war zugleich das Tagestief. Gleich im frühen Handel waren sie unter die Marke von 56 Euro gerutscht, an der sie sich im Dezember und Januar noch gefangen hatten.

Nach einem starken ersten Geschäftsquartal sei das zweite schwach gewesen, schrieb Analyst Andreas Heine von der Investmentbank Stifel. Einmal mehr zeige sich die saisonale Prägung der Geschäfte des SDAX-Unternehmens, bei dem das erste Halbjahr schließlich nur 20 bis 25 Prozent des Jahresumsatzes ausmache.

Doch der saisontypische Verlust fiel diesmal höher aus als von Experten gedacht. Auch die bestätigte Jahresprognose besänftige die Anleger nicht./ajx/he