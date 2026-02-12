DAX24.870 +0,1%Est506.000 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +1,9%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.440 +1,2%Euro1,1854 -0,1%Öl67,83 +0,4%Gold4.970 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Heidelberg Materials 604700
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen rot -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck

13.02.26 09:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
378,55 EUR 14,05 EUR 3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Aktien von L'Oreal (LOréal) haben am Freitag im frühen Handel merklich geschwächelt. Zuletzt sank der Kurs um 6,5 Prozent auf 366,35 Euro. Am Vorabend hatte der Konzern Zahlen präsentiert.

Wer­bung

Die Analysten von Barclays führten die Enttäuschung auf die Geschäftsentwicklung in der Region nördliches Asien zurück. Auch das Luxussegment habe geschwächelt. Dagegen habe sich das US-Geschäft exzellent entwickelt.

Die Experten von Bernstein verwiesen auf das leicht enttäuschende Wachstum des französischen Konzerns im vierten Quartal. Im Vergleich zu anderen Konsumgüterherstellern habe sich L'Oreal aber recht gut geschlagen./mf/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf LOréal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LOréal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

DatumRatingAnalyst
10:46LOréal OverweightBarclays Capital
10:31LOréal BuyUBS AG
12.02.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026LOréal OverweightBarclays Capital
11.02.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:46LOréal OverweightBarclays Capital
10:31LOréal BuyUBS AG
12.02.2026LOréal OutperformRBC Capital Markets
11.02.2026LOréal OverweightBarclays Capital
06.02.2026LOréal BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026LOréal HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026LOréal Market-PerformBernstein Research
09.02.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026LOréal NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.01.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
26.01.2026LOréal UnderperformJefferies & Company Inc.
06.01.2026LOréal SellDeutsche Bank AG
16.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG
09.12.2025LOréal SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen