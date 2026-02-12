AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von L'Oreal (LOréal) haben am Freitag im frühen Handel merklich geschwächelt. Zuletzt sank der Kurs um 6,5 Prozent auf 366,35 Euro. Am Vorabend hatte der Konzern Zahlen präsentiert.
Die Analysten von Barclays führten die Enttäuschung auf die Geschäftsentwicklung in der Region nördliches Asien zurück. Auch das Luxussegment habe geschwächelt. Dagegen habe sich das US-Geschäft exzellent entwickelt.
Die Experten von Bernstein verwiesen auf das leicht enttäuschende Wachstum des französischen Konzerns im vierten Quartal. Im Vergleich zu anderen Konsumgüterherstellern habe sich L'Oreal aber recht gut geschlagen./mf/jha/
